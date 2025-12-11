SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiat...

Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico

Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

11 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi - La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

10 ottobre 2025

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi

La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

di Federico Fusca
Alzati al 50% i dazi messicani sulle auto cinesi - Tra le misure anche tariffe al 35% sull’acciaio per i Paesi senza un accordo commerciale con il Messico

12 settembre 2025

Alzati al 50% i dazi messicani sulle auto cinesi

Tra le misure anche tariffe al 35% sull’acciaio per i Paesi senza un accordo commerciale con il Messico

di Federico Fusca
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Messico vicino all’accordo con gli Usa per l’esenzione dai dazi - Il fulcro delle trattative è ora la definizione di un meccanismo di quote tariffarie. Ebrard: «Nessun ultimatum»

26 giugno 2025

Messico vicino all’accordo con gli Usa per l’esenzione dai dazi

Il fulcro delle trattative è ora la definizione di un meccanismo di quote tariffarie. Ebrard: «Nessun ultimatum»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi - La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

10 ottobre 2025

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi

La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

di Federico Fusca
Alzati al 50% i dazi messicani sulle auto cinesi - Tra le misure anche tariffe al 35% sull’acciaio per i Paesi senza un accordo commerciale con il Messico

12 settembre 2025

Alzati al 50% i dazi messicani sulle auto cinesi

Tra le misure anche tariffe al 35% sull’acciaio per i Paesi senza un accordo commerciale con il Messico

di Federico Fusca
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Messico vicino all’accordo con gli Usa per l’esenzione dai dazi - Il fulcro delle trattative è ora la definizione di un meccanismo di quote tariffarie. Ebrard: «Nessun ultimatum»

26 giugno 2025

Messico vicino all’accordo con gli Usa per l’esenzione dai dazi

Il fulcro delle trattative è ora la definizione di un meccanismo di quote tariffarie. Ebrard: «Nessun ultimatum»

di Sarah Falsone
Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico - Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

11 dicembre 2025

Messico: dal 2026 dazi fino al 50% su import asiatico

Saranno colpiti soprattutto auto, ricambi e acciaio provenienti da Cina, India, Corea del Sud, Thailandia e Indonesia

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio