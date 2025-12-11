SIDERWEB - La community dell'acciaio

Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell'Italia

A ottobre l'attività della filiera è scesa del 4,1% e l'output di sole auto si è fermato a 15mila unità

11 dicembre 2025

Lascia un Commento

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia - A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

11 dicembre 2025

Automotive, non si arrestano i cali produttivi dell’Italia

A ottobre l’attività della filiera è scesa del 4,1% e l’output di sole auto si è fermato a 15mila unità

di Federico Fusca
Automotive, non si arresta il calo produttivo italiano - La filiera dell’auto in Italia ha chiuso in negativo anche il mese di luglio

11 settembre 2025

Automotive, non si arresta il calo produttivo italiano

La filiera dell’auto in Italia ha chiuso in negativo anche il mese di luglio

di Federico Fusca
Continua la discesa della produzione italiana dell’automotive - La filiera in Italia ha registrato un -8,3% a settembre e un -13,2% nel cumulato dei nove mesi

13 novembre 2025

Continua la discesa della produzione italiana dell’automotive

La filiera in Italia ha registrato un -8,3% a settembre e un -13,2% nel cumulato dei nove mesi

di Federico Fusca
Focus utilizzatori: automotive, 2024 difficile - Anfia: 2025 con volumi stabili per l’Italia

7 febbraio 2025

Focus utilizzatori: automotive, 2024 difficile

Anfia: 2025 con volumi stabili per l’Italia

di Stefano Ferrari
Automotive: «Europa in ritardo sull’elettrificazione» - Miriam Sala (Anfia): «L’Ue deve accelerare anche dal punto di vista normativo»

24 luglio 2025

Automotive: «Europa in ritardo sull’elettrificazione»

Miriam Sala (Anfia): «L’Ue deve accelerare anche dal punto di vista normativo»

di Federico Fusca
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio