SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam, via libera a benchmark e valori di default

Cbam, via libera a benchmark e valori di default

Nuovi riferimenti emissivi, default “punitivi” e costi oltre i 600 €/t per gli HRC indonesiani

10 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam, via libera a benchmark e valori di default - Nuovi riferimenti emissivi, default “punitivi” e costi oltre i 600 €/t per gli HRC indonesiani

10 dicembre 2025

Cbam, via libera a benchmark e valori di default

Nuovi riferimenti emissivi, default “punitivi” e costi oltre i 600 €/t per gli HRC indonesiani

di Stefano Gennari
Cbam e acciaio inox: Euranimi chiede chiarezza sui benchmark - «Importatori impossibilitati a valutare con precisione la loro futura esposizione ai costi del carbonio»

26 giugno 2025

Cbam e acciaio inox: Euranimi chiede chiarezza sui benchmark

«Importatori impossibilitati a valutare con precisione la loro futura esposizione ai costi del carbonio»

di Stefano Gennari
Eurofer chiede la rapida pubblicazione dei benchmark Cbam - «Condividiamo l’approccio della Commissione Ue, ma restano alcune lacune da colmare»

20 ottobre 2025

Eurofer chiede la rapida pubblicazione dei benchmark Cbam

«Condividiamo l’approccio della Commissione Ue, ma restano alcune lacune da colmare»

di Federico Fusca
Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze - Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

3 dicembre 2025

Cbam: ancora maggiori le incertezze delle certezze

Schweiger (Federacciai): «Entro il 10 dicembre revisione legislativa che potrebbe includere l'estensione al downstream»

di Stefano Gennari
Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue Coils: offerte europee salde - Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

4 dicembre 2025

Coils: offerte europee salde

Le incertezze su Cbam e quote di importazione hanno spinto i compratori a rivolgersi ai produttori Ue

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio