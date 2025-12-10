SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Celsa: completato il rifinanziamento

Celsa: completato il rifinanziamento

Il Ceo Cazorla: «Puntiamo a capitalizzare le condizioni di mercato e i previsti sviluppi regolatori»

10 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Celsa: completato il rifinanziamento - Il Ceo Cazorla: «Puntiamo a capitalizzare le condizioni di mercato e i previsti sviluppi regolatori»

10 dicembre 2025

Celsa: completato il rifinanziamento

Il Ceo Cazorla: «Puntiamo a capitalizzare le condizioni di mercato e i previsti sviluppi regolatori»

di Redazione siderweb
Piano d'azione per l'acciaio, Celsa incontra Séjourné - Il Ceo Cazorla: «Una forte azione politica è essenziale per salvaguardare gli interessi europei»

17 marzo 2025

Piano d'azione per l'acciaio, Celsa incontra Séjourné

Il Ceo Cazorla: «Una forte azione politica è essenziale per salvaguardare gli interessi europei»

di Sarah Falsone
Celsa: 800 milioni dagli azionisti per rifinanziare il debito - Il CdA approva la riorganizzazione finanziaria: 200 milioni in capitale e 600 come prestito subordinato

4 novembre 2025

Celsa: 800 milioni dagli azionisti per rifinanziare il debito

Il CdA approva la riorganizzazione finanziaria: 200 milioni in capitale e 600 come prestito subordinato

di Sarah Falsone
Celsa cede gli asset in Scandinavia e Uk a Sev.en Global Investments - Il gruppo spagnolo ridurrà il debito. Le società acquisite saranno ribrandizzate sotto il nome 7 Steel

15 aprile 2025

Celsa cede gli asset in Scandinavia e Uk a Sev.en Global Investments

Il gruppo spagnolo ridurrà il debito. Le società acquisite saranno ribrandizzate sotto il nome 7 Steel

di Sarah Falsone
Ue: lieve calo dell’export di acciaio - In cinque mesi perse 93mila tonnellate

26 agosto 2025

Ue: lieve calo dell’export di acciaio

In cinque mesi perse 93mila tonnellate

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio