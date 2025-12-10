SIDERWEB - La community dell'acciaio

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Urso-Reiche all’Ue: «Servono decisioni tempestive e coraggiose» - Sottoscritta dichiarazione Italia-Germania in vista delle prossime scadenze legislative europee su auto e acciaio

11 dicembre 2025

Urso-Reiche all’Ue: «Servono decisioni tempestive e coraggiose»

Sottoscritta dichiarazione Italia-Germania in vista delle prossime scadenze legislative europee su auto e acciaio

di Redazione siderweb
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio