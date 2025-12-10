SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb educational: un nuovo modo di raccontare ...

siderweb educational: un nuovo modo di raccontare l’acciaio

È online il nuovo hub di contenuti per scoprire l’universo dell’acciaio, dedicato a studenti, professionisti e curiosi

10 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026 Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb educational: un nuovo modo di raccontare l’acciaio - È online il nuovo hub di contenuti per scoprire l’universo dell’acciaio, dedicato a studenti, professionisti e curiosi

10 dicembre 2025

siderweb educational: un nuovo modo di raccontare l’acciaio

È online il nuovo hub di contenuti per scoprire l’universo dell’acciaio, dedicato a studenti, professionisti e curiosi

di Redazione siderweb
Siderurgica Fiorentina: nuova linea di taglio, nuovo logo - Francesco Bucciarelli: difficoltà di mercato «occasione per lavorare su flessibilità ed efficienza»

6 maggio 2025

Siderurgica Fiorentina: nuova linea di taglio, nuovo logo

Francesco Bucciarelli: difficoltà di mercato «occasione per lavorare su flessibilità ed efficienza»

di Stefano Gennari
siderweb TG: verso nuove misure Ue per l'acciaio - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

3 ottobre 2025

siderweb TG: verso nuove misure Ue per l'acciaio

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Sarah Falsone
Primetals: completato l’ammodernamento dell’Eaf di Baku - Grazie all’upgrade, miglioramenti in termini di efficienza, consumi e stabilità operativa

30 aprile 2025

Primetals: completato l’ammodernamento dell’Eaf di Baku

Grazie all’upgrade, miglioramenti in termini di efficienza, consumi e stabilità operativa

di Sarah Falsone
Prezzi siderweb: accelera il tondo - Stabili inox e materie prime

20 novembre 2025

Prezzi siderweb: accelera il tondo

Stabili inox e materie prime

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | 2025 ai titoli di coda. Le attese per il 2026

 I nostri video

11 dicembre 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da una minore volatilità dei prezzi rispetto agli anni precedenti, all'interno però di una tendenza ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio