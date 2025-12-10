SIDERWEB - La community dell'acciaio

L'altro volto dell'acciaio: Emma e Antonio Marcegaglia

La sesta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

10 dicembre 2025

Nella sesta puntata del video-podcast di siderweb "L’altro volto dell’acciaio" i protagonisti sono Emma e Antonio Marcegaglia, figure di riferimento dell’imprenditoria siderurgica italiana e fratelli uniti da un patrimonio valoriale solido e antico.
È proprio questo retroterra a fare da filo conduttore a un video-racconto in cui i due imprenditori alla guida del Gruppo Marcegaglia si aprono e condividono alcuni passaggi chiave del loro percorso: le scelte strategiche che hanno segnato la crescita dell'azienda, i processi di internazionalizzazione, i momenti più intensi della storia familiare e le prospettive future.
Un viaggio in cui sogni personali e visione imprenditoriale si intrecciano, dando vita a questa nuova puntata del format a cura di Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb
R. S.   
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

