L'altro volto dell'acciaio: Emma e Antonio Marcegaglia
La sesta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
10 dicembre 2025
Nella sesta puntata del video-podcast di siderweb "L’altro volto dell’acciaio" i protagonisti sono Emma e Antonio Marcegaglia, figure di riferimento dell’imprenditoria siderurgica italiana e fratelli uniti da un patrimonio valoriale solido e antico.
È proprio questo retroterra a fare da filo conduttore a un video-racconto in cui i due imprenditori alla guida del Gruppo Marcegaglia si aprono e condividono alcuni passaggi chiave del loro percorso: le scelte strategiche che hanno segnato la crescita dell'azienda, i processi di internazionalizzazione, i momenti più intensi della storia familiare e le prospettive future.
Un viaggio in cui sogni personali e visione imprenditoriale si intrecciano, dando vita a questa nuova puntata del format a cura di Francesca Morandi, responsabile Relazioni esterne di siderweb.
