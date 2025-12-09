SIDERWEB - La community dell'acciaio

AdI, autorità e sindacati chiedono al Governo una strategia chiara

Invocato un ruolo forte dello Stato, la tutela dell’occupazione e la riconversione green del polo siderurgico di Taranto

9 dicembre 2025

di Gianmario Leone
AdI, tre giorni di assemblee per costruire la piattaforma rivendicativa - Dal 22 al 24 luglio, Fim, Fiom e Uilm incontrano i lavoratori a Taranto: focus su ambiente, occupazione e salute

21 luglio 2025

AdI, tre giorni di assemblee per costruire la piattaforma rivendicativa

Dal 22 al 24 luglio, Fim, Fiom e Uilm incontrano i lavoratori a Taranto: focus su ambiente, occupazione e salute

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Emiliano: «Risolta gran parte delle questioni preesistenti» - Il presidente della Regione Puglia in audizione davanti alla Commissione Industria del Senato

9 luglio 2025

Ex Ilva, Emiliano: «Risolta gran parte delle questioni preesistenti»

Il presidente della Regione Puglia in audizione davanti alla Commissione Industria del Senato

di Gianmario Leone
Ex Ilva, intesa sull'accordo rinviata al 15 luglio - Dopo 8 ore di confronto, delineati due scenari per il futuro dello stabilimento. Urso: «Giornata storica per Taranto»

9 luglio 2025

Ex Ilva, intesa sull'accordo rinviata al 15 luglio

Dopo 8 ore di confronto, delineati due scenari per il futuro dello stabilimento. Urso: «Giornata storica per Taranto»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

27 ottobre 2025

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio