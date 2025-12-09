MERCATO & DINTORNI: bilanci 2025 e prospettive 2026
Ultimo appuntamento dell’anno con il webinar siderweb
9 dicembre 2025
Il 2025 si è distinto per una volatilità dei prezzi più contenuta rispetto agli anni precedenti, ma inserita in un contesto prevalentemente ribassista per buona parte dell’anno.
Nell’ultimo appuntamento dell’anno di MERCATO & DINTORNI, gli esperti di siderweb analizzeranno i trend dei prezzi – internazionali e nazionali – delle materie prime e dei prodotti finiti, ponendo le basi per discutere le attese del mercato nella prima parte del 2026.
Da tempo ci si aspetta un impulso al rialzo dei prezzi dei prodotti finiti in Europa, anche alla luce dell’entrata in vigore del Cbam e delle misure Ue che sostituiranno l'attuale Salvaguardia. Ma come si inseriscono queste aspettative nel quadro globale delle materie prime?
L’appuntamento è per mercoledì 10 dicembre alle 11:00 su piattaforma Zoom.
L’incontro si aprirà con il tradizionale sondaggio tra i partecipanti su quotazioni e carichi di lavoro, cui seguirà una serie di presentazioni.
Nella prima parte, a cura di Arianna Ducoli (siderweb), si fornirà uno sguardo al commercio siderurgico tra Italia, Europa e mondo, mentre nella seconda, che sarà illustrata da Stefano Ferrari (siderweb) ed Emanuele Norsa (siderweb), ci si concentrerà sul mercato internazionale, quello nazionale e le aspettative per il 2026.
Programma interventi
Prima parte
-
Arianna Ducoli (Analyst & Project Officer siderweb)
Import-export: il mercato europeo si prepara a un nuovo cambiamento
Seconda parte
-
Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb)
L’andamento della domanda e le prospettive
-
Emanuele Norsa (Coordinatore Contenuti siderweb)
Quale 2026 per i mercati globali?
