SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Rottame, associazioni tedesche contrarie a restriz...

Rottame, associazioni tedesche contrarie a restrizioni all'export

BDSV, bvse e VDM in una lettera a Bruxelles: «Si metterebbe a rischio un'economia circolare che funziona»

9 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rottame, associazioni tedesche contrarie a restrizioni all'export - BDSV, bvse e VDM in una lettera a Bruxelles: «Si metterebbe a rischio un'economia circolare che funziona»

9 dicembre 2025

Rottame, associazioni tedesche contrarie a restrizioni all'export

BDSV, bvse e VDM in una lettera a Bruxelles: «Si metterebbe a rischio un'economia circolare che funziona»

di Stefano Gennari
Rottame, «limitazioni all'export rischiose per l'Ue» - Euric e Bdsv rilanciano uno studio dell'Ernst-Abbe-Hochschule Jena: «Barriere danneggerebbero la competitività»

2 settembre 2025

Rottame, «limitazioni all'export rischiose per l'Ue»

Euric e Bdsv rilanciano uno studio dell'Ernst-Abbe-Hochschule Jena: «Barriere danneggerebbero la competitività»

di Stefano Gennari
Germania: in calo le importazioni di rottame, cresce l'export - Secondo uno studio, domanda in aumento con la transizione verde, ma l'offerta sarà sufficiente almeno fino al 2045

24 luglio 2025

Germania: in calo le importazioni di rottame, cresce l'export

Secondo uno studio, domanda in aumento con la transizione verde, ma l'offerta sarà sufficiente almeno fino al 2045

di Stefano Gennari
Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue» - «La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

15 maggio 2025

Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue»

«La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

di Stefano Gennari
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio