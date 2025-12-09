SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Worthington Steel in trattative per acquisire Klöc...

Worthington Steel in trattative per acquisire Klöckner & Co

Conferme da entrambe le società: in corso la due diligence, ma nessuna certezza sull’esito

9 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Worthington Steel in trattative per acquisire Klöckner & Co - Conferme da entrambe le società: in corso la due diligence, ma nessuna certezza sull’esito

9 dicembre 2025

Worthington Steel in trattative per acquisire Klöckner & Co

Conferme da entrambe le società: in corso la due diligence, ma nessuna certezza sull’esito

di Stefano Gennari
Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione negli Usa - Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto. Sette siti alla canadese Russel Metals Corp per 119 milioni $

30 settembre 2025

Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione negli Usa

Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto. Sette siti alla canadese Russel Metals Corp per 119 milioni $

di Stefano Gennari
Klöckner & Co accelera nel secondo trimestre 2025 - Utile netto in ripresa, flusso di cassa solido e prospettive positive grazie alla forte performance in Nord America

6 agosto 2025

Klöckner & Co accelera nel secondo trimestre 2025

Utile netto in ripresa, flusso di cassa solido e prospettive positive grazie alla forte performance in Nord America

di Sarah Falsone
"Making Steel Great Again": la siderurgia Usa tra dazi e transizione green - Ronald Ashburn (Aist) a ESTAD 2025: «Il mercato nordamericano si è distinto per resilienza nel panorama mondiale»

7 ottobre 2025

"Making Steel Great Again": la siderurgia Usa tra dazi e transizione green

Ronald Ashburn (Aist) a ESTAD 2025: «Il mercato nordamericano si è distinto per resilienza nel panorama mondiale»

di Stefano Gennari
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio