SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Lunghi: costi in aumento, domanda debole

Lunghi: costi in aumento, domanda debole

Irepas: «Mercato ancora più guidato dai costi di quanto non fosse a novembre»

9 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lunghi: costi in aumento, domanda debole - Irepas: «Mercato ancora più guidato dai costi di quanto non fosse a novembre»

9 dicembre 2025

Lunghi: costi in aumento, domanda debole

Irepas: «Mercato ancora più guidato dai costi di quanto non fosse a novembre»

di Stefano Gennari
Irepas: Cina e Trump alimentano l'incertezza nel mercato dei lunghi - Scenario instabile, Europa attanagliata tra domanda persistentemente bassa e costi di produzione elevati

11 febbraio 2025

Irepas: Cina e Trump alimentano l'incertezza nel mercato dei lunghi

Scenario instabile, Europa attanagliata tra domanda persistentemente bassa e costi di produzione elevati

di Stefano Gennari
Irepas: commercio globale travolto dall’incertezza dei dazi - Nel mercato dei lunghi concorrenza «quasi ai massimi livelli», outlook instabile

17 marzo 2025

Irepas: commercio globale travolto dall’incertezza dei dazi

Nel mercato dei lunghi concorrenza «quasi ai massimi livelli», outlook instabile

di Stefano Gennari
Usa-Cina, effetti delle tariffe su materie prime e acciaio - I dazi al 55% e la tregua commerciale tra Washington e Pechino migliorano il sentiment sui mercati

12 giugno 2025

Usa-Cina, effetti delle tariffe su materie prime e acciaio

I dazi al 55% e la tregua commerciale tra Washington e Pechino migliorano il sentiment sui mercati

di Sarah Falsone
Dazi Usa: minaccia per l’acciaio europeo? - Breve analisi dei flussi in uscita di Unione europea e Italia

11 febbraio 2025

Dazi Usa: minaccia per l’acciaio europeo?

Breve analisi dei flussi in uscita di Unione europea e Italia

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio