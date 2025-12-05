SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: un altro anno in frenata per le trafi...

siderweb TG: un altro anno in frenata per le trafilerie

Edizione speciale dedicata alla tappa di Lecco di Bilanci d'Acciaio 2025

5 dicembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG, in veste speciale per parlare della tappa di Lecco di Bilanci d'Acciaio 2025 dello scorso 3 dicembre.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: un altro anno in frenata per le trafilerie - Edizione speciale dedicata alla tappa di Lecco di Bilanci d'Acciaio 2025

5 dicembre 2025

siderweb TG: un altro anno in frenata per le trafilerie

Edizione speciale dedicata alla tappa di Lecco di Bilanci d'Acciaio 2025

di Stefano Gennari
siderweb TG: la nascita di un altro gigante dell'acciaio mondiale - Tutte le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

20 giugno 2025

siderweb TG: la nascita di un altro gigante dell'acciaio mondiale

Tutte le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Elisa Bonomelli
siderweb TG: produzione, ex Ilva, dazi - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

29 agosto 2025

siderweb TG: produzione, ex Ilva, dazi

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Gijón ferma nuovamente il treno vergella - L'impianto rimarrà fermo fino al 7 gennaio a causa della scarsa domanda

13 dicembre 2024

ArcelorMittal Gijón ferma nuovamente il treno vergella

L'impianto rimarrà fermo fino al 7 gennaio a causa della scarsa domanda

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: variazioni positive per il carbonio - Passi indietro per l’inox

5 dicembre 2024

Prezzi siderweb: variazioni positive per il carbonio

Passi indietro per l’inox

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione speciale Bilanci d'Acciaio 2025 - Trafilerie

 I nostri video

5 dicembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio