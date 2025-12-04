SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Danieli Corus acquisisce NewFer

Danieli Corus acquisisce NewFer

L'operazione rafforza il gruppo nell'arricchimento del minerale di ferro e nella pellettizazione in chiave sostenibile

4 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Danieli Corus acquisisce NewFer - L'operazione rafforza il gruppo nell'arricchimento del minerale di ferro e nella pellettizazione in chiave sostenibile

4 dicembre 2025

Danieli Corus acquisisce NewFer

L'operazione rafforza il gruppo nell'arricchimento del minerale di ferro e nella pellettizazione in chiave sostenibile

di Stefano Gennari
Torna in funzione l'altoforno n. 4 di Shagang - Il forno più grande della Cina è stato ammodernato con la tecnologia di raffreddamento di Danieli Corus

19 marzo 2025

Torna in funzione l'altoforno n. 4 di Shagang

Il forno più grande della Cina è stato ammodernato con la tecnologia di raffreddamento di Danieli Corus

di Sarah Falsone
Danieli acquisisce una partecipazione in Novastilmec - Il gruppo di Buttrio amplia la gamma nel settore della finitura a valle di prodotti piani in acciaio e non ferrosi

25 agosto 2025

Danieli acquisisce una partecipazione in Novastilmec

Il gruppo di Buttrio amplia la gamma nel settore della finitura a valle di prodotti piani in acciaio e non ferrosi

di Stefano Gennari
Nuova strategia Danieli: oltre la market share - Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

8 ottobre 2025

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

di Stefano Gennari
Danieli: risale la marginalità - Protagonista la divisione Plant Making

26 marzo 2025

Danieli: risale la marginalità

Protagonista la divisione Plant Making

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

 I nostri video

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio