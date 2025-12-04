SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. SAIL e Primetals collaborano per ridurre le emissi...

SAIL e Primetals collaborano per ridurre le emissioni di CO₂

Il progetto prevede l’iniezione di idrogeno nell’altoforno e mira a sostituire i combustibili tradizionali

4 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio - Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

2 dicembre 2025

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio

Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

di Sarah Falsone
Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko - L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

27 novembre 2025

Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko

L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

di Federico Fusca
JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama - Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

di Sarah Falsone
Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina - Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

18 novembre 2025

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina

Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

di Federico Fusca
Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella - Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

6 novembre 2025

Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella

Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio - Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

2 dicembre 2025

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt completa il revamping del laminatoio

Nuovi sistemi meccanici e di automazione Primetals migliorano la qualità degli acciai al silicio

di Sarah Falsone
Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko - L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

27 novembre 2025

Primetals, nuovo impianto di taglio al plasma per Konepeikko

L’investimento consentirà al player finlandese di allargare la gamma di acciai trattati a Ovako

di Federico Fusca
JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama - Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

di Sarah Falsone
Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina - Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

18 novembre 2025

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina

Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

di Federico Fusca
Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella - Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

6 novembre 2025

Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella

Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

 I nostri video

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio