SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa: prolungata la sospensione dell’indagine comme...

Usa: prolungata la sospensione dell’indagine commerciale sulla Cina

L’USRT: «Decisione fa seguito all’annuncio dell’accordo commerciale tra i presidenti Trump e Xi Jinping»

4 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa - Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

3 dicembre 2025

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

di Federico Fusca
Produzione Usa in flessione su base settimanale - Restano positivi il confronto su base annua e il cumulato da inizio anno

2 dicembre 2025

Produzione Usa in flessione su base settimanale

Restano positivi il confronto su base annua e il cumulato da inizio anno

di Sarah Falsone
Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati - Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

1 dicembre 2025

Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati

Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

di Federico Fusca
Taiwan conferma dazi antidumping alla Cina - Le misure riguardano i prodotti piani laminati a caldo e dureranno 5 anni

27 novembre 2025

Taiwan conferma dazi antidumping alla Cina

Le misure riguardano i prodotti piani laminati a caldo e dureranno 5 anni

di Federico Fusca
La Cina amplia il divieto sul minerale di ferro di BHP - Pechino rafforza il controllo sulle importazioni strategiche e aumenta la pressione in vista dei contratti del 2026

25 novembre 2025

La Cina amplia il divieto sul minerale di ferro di BHP

Pechino rafforza il controllo sulle importazioni strategiche e aumenta la pressione in vista dei contratti del 2026

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa - Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

3 dicembre 2025

Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

di Federico Fusca
Produzione Usa in flessione su base settimanale - Restano positivi il confronto su base annua e il cumulato da inizio anno

2 dicembre 2025

Produzione Usa in flessione su base settimanale

Restano positivi il confronto su base annua e il cumulato da inizio anno

di Sarah Falsone
Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati - Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

1 dicembre 2025

Usa, avviata la revisione dei dazi sui raccordi forgiati

Le misure, in scadenza dopo 5 anni, riguardano l’import da India e Corea del Sud

di Federico Fusca
Taiwan conferma dazi antidumping alla Cina - Le misure riguardano i prodotti piani laminati a caldo e dureranno 5 anni

27 novembre 2025

Taiwan conferma dazi antidumping alla Cina

Le misure riguardano i prodotti piani laminati a caldo e dureranno 5 anni

di Federico Fusca
La Cina amplia il divieto sul minerale di ferro di BHP - Pechino rafforza il controllo sulle importazioni strategiche e aumenta la pressione in vista dei contratti del 2026

25 novembre 2025

La Cina amplia il divieto sul minerale di ferro di BHP

Pechino rafforza il controllo sulle importazioni strategiche e aumenta la pressione in vista dei contratti del 2026

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

 I nostri video

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio