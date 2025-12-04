SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Metinvest-AMTP: la Commissione Ue approva l’operaz...

Metinvest-AMTP: la Commissione Ue approva l’operazione

Ce: «L’accordo non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza»

4 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Metinvest punta ad ArcelorMittal Tubular Products Iasi in Romania - L’operazione di concentrazione è stata notificata il 29 ottobre alla Commissione europea

31 ottobre 2025

Metinvest punta ad ArcelorMittal Tubular Products Iasi in Romania

L’operazione di concentrazione è stata notificata il 29 ottobre alla Commissione europea

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Tubular Products Al-Jubail espande la capacità produttiva - Con il sostegno delle principali banche commerciali saudite, prende il via il progetto da 350.000 tonnellate

15 maggio 2025

ArcelorMittal Tubular Products Al-Jubail espande la capacità produttiva

Con il sostegno delle principali banche commerciali saudite, prende il via il progetto da 350.000 tonnellate

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metinvest punta ad ArcelorMittal Tubular Products Iasi in Romania - L’operazione di concentrazione è stata notificata il 29 ottobre alla Commissione europea

31 ottobre 2025

Metinvest punta ad ArcelorMittal Tubular Products Iasi in Romania

L’operazione di concentrazione è stata notificata il 29 ottobre alla Commissione europea

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Tubular Products Al-Jubail espande la capacità produttiva - Con il sostegno delle principali banche commerciali saudite, prende il via il progetto da 350.000 tonnellate

15 maggio 2025

ArcelorMittal Tubular Products Al-Jubail espande la capacità produttiva

Con il sostegno delle principali banche commerciali saudite, prende il via il progetto da 350.000 tonnellate

di Sarah Falsone
Metinvest-AMTP: la Commissione Ue approva l’operazione - Ce: «L’accordo non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza»

4 dicembre 2025

Metinvest-AMTP: la Commissione Ue approva l’operazione

Ce: «L’accordo non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza»

di Federico Fusca
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Ue: 15 case e Acea sanzionati per cartello su riciclo auto a fine vita - La Commissione ha rilevato che per 15 anni c’è stato un accordo per impedire concorrenza

2 aprile 2025

Ue: 15 case e Acea sanzionati per cartello su riciclo auto a fine vita

La Commissione ha rilevato che per 15 anni c’è stato un accordo per impedire concorrenza

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

 I nostri video

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio