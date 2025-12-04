SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Prima spedizione commerciale di minerale di ferro ...

Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou

L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

4 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi - Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

10 settembre 2025

Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi

Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

di Stefano Gennari
Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre - Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

19 maggio 2025

Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre

Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni - Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

6 dicembre 2024

Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni

Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi - Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

10 settembre 2025

Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi

Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

di Stefano Gennari
Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre - Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

19 maggio 2025

Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre

Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni - Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

6 dicembre 2024

Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni

Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

di Stefano Gennari
Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou - L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

4 dicembre 2025

Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou

L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025 - Highlights

 I nostri video

3 dicembre 2025

Il riassunto della XVII edizione di Bilanci d'Acciaio, l'evento organizzato da siderweb il 17 novembre 2025.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio