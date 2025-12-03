SIDERWEB - La community dell'acciaio

JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL

L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

3 dicembre 2025

ARTICOLI SIMILI

JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL - L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

3 dicembre 2025

JFE e JSW firmano una joint venture per l’impianto BPSL

L’obiettivo è aumentare la capacità del sito fino 10 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2030

di Federico Fusca
JSW Steel, ricorso per l’acquisizione di Bhushan Power - Richiesta alla Corte Suprema la revisione della sentenza che ha annullato il piano da 2,3 miliardi di dollari per BPSL

26 giugno 2025

JSW Steel, ricorso per l’acquisizione di Bhushan Power

Richiesta alla Corte Suprema la revisione della sentenza che ha annullato il piano da 2,3 miliardi di dollari per BPSL

di Sarah Falsone
JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico - L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

4 agosto 2025

JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico

L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

di Sarah Falsone
Piombino, firmato l'accordo con Metinvest-Danieli - Ryzhenkov: «Il polo diventerà un punto di riferimento per l’industria italiana e un pilastro per la ripresa ucraina»

10 luglio 2025

Piombino, firmato l'accordo con Metinvest-Danieli

Ryzhenkov: «Il polo diventerà un punto di riferimento per l’industria italiana e un pilastro per la ripresa ucraina»

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo - In netto aumento il fatturato e l’utile

10 marzo 2025

Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo

In netto aumento il fatturato e l’utile

di Stefano Ferrari
MERCATI
SPECIALI

3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

