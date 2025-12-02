Anima: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e i dazi

MILANO – La meccanica italiana chiuderà il 2025 ancora in calo, frenata da carenza di incentivi, tensioni geopolitiche, dazi e mercati volatili. Dall'Assemblea generale di Anima Confindustria, il presidente Pietro Almici fotografa un comparto sotto pressione e guarda al 2026, quando l'entrata in vigore del Cbam e le nuove misure Ue sull'acciaio potrebbero sostenere alcuni segmenti della filiera ma metterne in difficoltà altri.