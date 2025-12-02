SIDERWEB - La community dell'acciaio

  Ex Ilva, Urso convoca le istituzioni locali

Ex Ilva, Urso convoca le istituzioni locali

Gli incontri con i rappresentanti regionali e comunali di Piemonte, Liguria e Puglia saranno il 4 e il 5 dicembre

2 dicembre 2025

di Gianmario Leone
