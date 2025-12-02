Mercato flash: il riassunto di novembre
MERCATI
28 novembre 2025
Rottame: previsioni di lievi rialzi
Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre
28 novembre 2025
Ghisa: prezzi in rialzo e mercato in attesa di chiarezza
A trainare gli aumenti sarebbe la mancanza di fonti alternative
28 novembre 2025
Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti
Scorte della filiera medio-alte
27 novembre 2025
Lingotti, a novembre mercato debole
Quotazioni stabili e domanda interna flebile
27 novembre 2025
Il Cbam fa crescere l’attenzione per il materiale di origine ucraina che potrebbe subire rincari inferiori
