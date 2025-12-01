SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Urso: «Hydra è il futuro della siderurgia green it...

Urso: «Hydra è il futuro della siderurgia green italiana»

Il ministro ha visitato il sito dove è in realizzazione l’impianto pilota di una miniacciaieria a idrogeno

1 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord - Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

20 novembre 2025

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord

Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

di Gianmario Leone
«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale» - Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

19 novembre 2025

«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale»

Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati - Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

19 novembre 2025

Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati

Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord - Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

20 novembre 2025

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord

Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

di Gianmario Leone
«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale» - Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

19 novembre 2025

«Fermare il piano del Governo per l'ex Ilva: rischio chiusura totale»

Urso sotto accusa dei sindacati. Sciopero a Genova: «A repentaglio mille posti di lavoro al Nord»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati - Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

19 novembre 2025

Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati

Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

di Gianmario Leone
Urso: «Hydra è il futuro della siderurgia green italiana» - Il ministro ha visitato il sito dove è in realizzazione l’impianto pilota di una miniacciaieria a idrogeno

1 dicembre 2025

Urso: «Hydra è il futuro della siderurgia green italiana»

Il ministro ha visitato il sito dove è in realizzazione l’impianto pilota di una miniacciaieria a idrogeno

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Continua la trattativa con Baku» - Tavolo ministeriale su Taranto, il Mimit: «Censiti 15 progetti industriali per rilancio della città»

19 maggio 2025

AdI, Urso: «Continua la trattativa con Baku»

Tavolo ministeriale su Taranto, il Mimit: «Censiti 15 progetti industriali per rilancio della città»

di Gianmario Leone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025

 I nostri video

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio