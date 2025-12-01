SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La siderurgia Uk chiede al Governo riforme per pro...

La siderurgia Uk chiede al Governo riforme per proteggere il rottame

Uk Steel: «Creare le condizioni per lavorare i rottami e ricavarne prodotti in acciaio a livello nazionale»

1 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Italia, nuove modalità di notifica per l’export di rottame - Sarà utilizzabile da metà dicembre una nuova piattaforma digitale

1 dicembre 2025

Italia, nuove modalità di notifica per l’export di rottame

Sarà utilizzabile da metà dicembre una nuova piattaforma digitale

di Redazione siderweb
Carica d’altoforno stazionaria: acciaio cinese in stallo - Rottame turco in rialzo, ma domina la cautela sulla domanda di tondo

1 dicembre 2025

Carica d’altoforno stazionaria: acciaio cinese in stallo

Rottame turco in rialzo, ma domina la cautela sulla domanda di tondo

di Achille Fornasini
Rottame: previsioni di lievi rialzi - Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre Rottame: previsioni di lievi rialzi - Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre

28 novembre 2025

Rottame: previsioni di lievi rialzi

Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre

di Stefano Gennari
Rottame: sprint di fine mese in Turchia - Il prezzo all'import raggiunge livelli che non si vedevano da aprile

27 novembre 2025

Rottame: sprint di fine mese in Turchia

Il prezzo all'import raggiunge livelli che non si vedevano da aprile

di Stefano Gennari
Dallo ship recycling un contributo alla transizione dell'acciaio europeo - Un report della NGO Shipbreaking Platform stima volumi di rottame fino al 20% della domanda Ue nel 2032-2036

25 novembre 2025

Dallo ship recycling un contributo alla transizione dell'acciaio europeo

Un report della NGO Shipbreaking Platform stima volumi di rottame fino al 20% della domanda Ue nel 2032-2036

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Italia, nuove modalità di notifica per l’export di rottame - Sarà utilizzabile da metà dicembre una nuova piattaforma digitale

1 dicembre 2025

Italia, nuove modalità di notifica per l’export di rottame

Sarà utilizzabile da metà dicembre una nuova piattaforma digitale

di Redazione siderweb
Carica d’altoforno stazionaria: acciaio cinese in stallo - Rottame turco in rialzo, ma domina la cautela sulla domanda di tondo

1 dicembre 2025

Carica d’altoforno stazionaria: acciaio cinese in stallo

Rottame turco in rialzo, ma domina la cautela sulla domanda di tondo

di Achille Fornasini
Rottame: previsioni di lievi rialzi - Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre Rottame: previsioni di lievi rialzi - Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre

28 novembre 2025

Rottame: previsioni di lievi rialzi

Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre

di Stefano Gennari
Rottame: sprint di fine mese in Turchia - Il prezzo all'import raggiunge livelli che non si vedevano da aprile

27 novembre 2025

Rottame: sprint di fine mese in Turchia

Il prezzo all'import raggiunge livelli che non si vedevano da aprile

di Stefano Gennari
Dallo ship recycling un contributo alla transizione dell'acciaio europeo - Un report della NGO Shipbreaking Platform stima volumi di rottame fino al 20% della domanda Ue nel 2032-2036

25 novembre 2025

Dallo ship recycling un contributo alla transizione dell'acciaio europeo

Un report della NGO Shipbreaking Platform stima volumi di rottame fino al 20% della domanda Ue nel 2032-2036

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025

 I nostri video

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio