  Home
  News
  3. Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa...

Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio

Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

1 dicembre 2025

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio - Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

26 novembre 2025

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio

Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

di Federico Fusca
Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione - La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

13 ottobre 2025

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione

La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

di Federico Fusca
Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa - Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

9 ottobre 2025

Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa

Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

di Federico Fusca
Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio - Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

29 agosto 2025

Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio

Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

di Federico Fusca
Lascia un Commento

Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio - Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

1 dicembre 2025

Canada, la CSPA applaude le nuove misure in difesa dell’acciaio

Fondamentale riequilibrare le condizioni di mercato, stabilizzare l’industria domestica e tutelare occupazione

di Sarah Falsone
