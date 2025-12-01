SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia: l'export di acciaio accelera

Turchia: l'export di acciaio accelera

Spedizioni in crescita del 12,6% nei primi dieci mesi. TÇÜD: attese positive per il 2026, pur non senza difficoltà

1 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia: l'export di acciaio accelera - Spedizioni in crescita del 12,6% nei primi dieci mesi. TÇÜD: attese positive per il 2026, pur non senza difficoltà

1 dicembre 2025

Turchia: l'export di acciaio accelera

Spedizioni in crescita del 12,6% nei primi dieci mesi. TÇÜD: attese positive per il 2026, pur non senza difficoltà

di Stefano Gennari
Turchia: cala l'output di acciaio, aumentano export e import - I produttori turchi: 2025 anno di guerre commerciali, si adottino restrizioni simili a quelle di Usa e Ue

3 marzo 2025

Turchia: cala l'output di acciaio, aumentano export e import

I produttori turchi: 2025 anno di guerre commerciali, si adottino restrizioni simili a quelle di Usa e Ue

di Stefano Gennari
Turchia, output di acciaio grezzo in crescita a ottobre - Bene anche le billette, bramme in controtendenza. Preoccupazione per le nuove misure commerciali Ue

21 novembre 2025

Turchia, output di acciaio grezzo in crescita a ottobre

Bene anche le billette, bramme in controtendenza. Preoccupazione per le nuove misure commerciali Ue

di Sarah Falsone
siderDATA: febbraio 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

21 febbraio 2025

siderDATA: febbraio 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Arianna Ducoli
Acciaio, produzione italiana in aumento per il quarto mese - Federacciai: a ottobre +2,2% su base annua. Ma i prodotti piani tornano a segnare una flessione

19 novembre 2025

Acciaio, produzione italiana in aumento per il quarto mese

Federacciai: a ottobre +2,2% su base annua. Ma i prodotti piani tornano a segnare una flessione

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025

 I nostri video

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio