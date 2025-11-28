SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Corea del Sud: approvato il K-Steel Act

Corea del Sud: approvato il K-Steel Act

Per ridisegnare la siderurgia coreana il piano si basa su tre pilastri: acciai speciali, DRI a idrogeno e IA

28 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina - Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

5 novembre 2025

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina

Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

di Stefano Gennari
Cina e Corea del Sud punteranno sugli acciai speciali - Entrambi i governi attueranno piani di ristrutturazione per implementare l’output di prodotti ad alto valore aggiunto

4 novembre 2025

Cina e Corea del Sud punteranno sugli acciai speciali

Entrambi i governi attueranno piani di ristrutturazione per implementare l’output di prodotti ad alto valore aggiunto

di Federico Fusca
La Corea del Sud prepara una risposta a Usa e Ue - Il Paese entro fine mese presenterà un piano di sostegno alle proprie aziende esportatrici

14 ottobre 2025

La Corea del Sud prepara una risposta a Usa e Ue

Il Paese entro fine mese presenterà un piano di sostegno alle proprie aziende esportatrici

di Federico Fusca
L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali - Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

9 settembre 2025

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali

Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

di Sarah Falsone
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina - Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

5 novembre 2025

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina

Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

di Stefano Gennari
Cina e Corea del Sud punteranno sugli acciai speciali - Entrambi i governi attueranno piani di ristrutturazione per implementare l’output di prodotti ad alto valore aggiunto

4 novembre 2025

Cina e Corea del Sud punteranno sugli acciai speciali

Entrambi i governi attueranno piani di ristrutturazione per implementare l’output di prodotti ad alto valore aggiunto

di Federico Fusca
La Corea del Sud prepara una risposta a Usa e Ue - Il Paese entro fine mese presenterà un piano di sostegno alle proprie aziende esportatrici

14 ottobre 2025

La Corea del Sud prepara una risposta a Usa e Ue

Il Paese entro fine mese presenterà un piano di sostegno alle proprie aziende esportatrici

di Federico Fusca
L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali - Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

9 settembre 2025

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali

Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

di Sarah Falsone
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025

 I nostri video

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio