SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Posco Holdings completa la vendita delle quote in ...

Posco Holdings completa la vendita delle quote in Nippon Steel

L’operazione da 155 milioni di dollari rientra nella strategia di razionalizzazione del portafoglio

27 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea - Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

31 ottobre 2025

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea

Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

di Stefano Gennari
Inaugurato in Tanzania il progetto Mahenge - Black Rock Mining, Posco e il governo tanzaniano lanciano un progetto per lo sviluppo della grafite

13 ottobre 2025

Inaugurato in Tanzania il progetto Mahenge

Black Rock Mining, Posco e il governo tanzaniano lanciano un progetto per lo sviluppo della grafite

di Sarah Falsone
Hyundai e Posco investono in prodotti per l’automotive - I due gruppi siderurgici coreani hanno annunciato nuove linee dedicate al settore della mobilità

15 settembre 2025

Hyundai e Posco investono in prodotti per l’automotive

I due gruppi siderurgici coreani hanno annunciato nuove linee dedicate al settore della mobilità

di Federico Fusca
Posco valuta l’acquisizione di HMM - L’operazione avrebbe come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della propria supply chain

5 settembre 2025

Posco valuta l’acquisizione di HMM

L’operazione avrebbe come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della propria supply chain

di Federico Fusca
India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar - Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

7 agosto 2025

India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar

Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea - Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

31 ottobre 2025

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea

Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

di Stefano Gennari
Inaugurato in Tanzania il progetto Mahenge - Black Rock Mining, Posco e il governo tanzaniano lanciano un progetto per lo sviluppo della grafite

13 ottobre 2025

Inaugurato in Tanzania il progetto Mahenge

Black Rock Mining, Posco e il governo tanzaniano lanciano un progetto per lo sviluppo della grafite

di Sarah Falsone
Hyundai e Posco investono in prodotti per l’automotive - I due gruppi siderurgici coreani hanno annunciato nuove linee dedicate al settore della mobilità

15 settembre 2025

Hyundai e Posco investono in prodotti per l’automotive

I due gruppi siderurgici coreani hanno annunciato nuove linee dedicate al settore della mobilità

di Federico Fusca
Posco valuta l’acquisizione di HMM - L’operazione avrebbe come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della propria supply chain

5 settembre 2025

Posco valuta l’acquisizione di HMM

L’operazione avrebbe come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della propria supply chain

di Federico Fusca
India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar - Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

7 agosto 2025

India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar

Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale

 I nostri video

27 novembre 2025

Intervista di siderweb a Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile, nell'ambito di Bilanci ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio