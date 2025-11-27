SIDERWEB - La community dell'acciaio

Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale

Ferdinando De Giorgi ha portato la sua esperienza vincente a Bilanci d'Acciaio 2025

27 novembre 2025

REZZATO (Bs) – I punti di contatto tra il mondo sportivo e quello delle imprese, l'importanza del gioco di squadra e della consapevolezza del proprio ruolo, le caratteristiche e le qualità del singolo e del manager per creare un sistema corale e vincente. Questi sono solo alcuni dei temi trattati da Ferdinando De Giorgi, l'allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile Campione del mondo 2025, intervenuto a ispirare con la sua esperienza vincente la platea di imprenditori e manager presenti a Bilanci d'Acciaio 2025
Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass - Le interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) a Bilanci d'Acciaio

26 novembre 2025

Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass

Le interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) a Bilanci d'Acciaio

di Stefano Gennari
siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti - Edizione speciale dedicata a Bilanci d'Acciaio 2025

21 novembre 2025

siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti

Edizione speciale dedicata a Bilanci d'Acciaio 2025

di Stefano Gennari
Bilanci d’Acciaio: quale 2026? - La filiera a confronto su sfide, decarbonizzazione, strumenti di difesa commerciale e prospettive

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: quale 2026?

La filiera a confronto su sfide, decarbonizzazione, strumenti di difesa commerciale e prospettive

di Sarah Falsone
Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori - Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

17 novembre 2025

Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori

Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

di Redazione siderweb
Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali - La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali

La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

di Redazione siderweb
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale

27 novembre 2025

Intervista di siderweb a Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile, nell'ambito di Bilanci ...

