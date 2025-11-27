Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale

REZZATO (Bs) – I punti di contatto tra il mondo sportivo e quello delle imprese, l'importanza del gioco di squadra e della consapevolezza del proprio ruolo, le caratteristiche e le qualità del singolo e del manager per creare un sistema corale e vincente. Questi sono solo alcuni dei temi trattati da Ferdinando De Giorgi, l'allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile Campione del mondo 2025, intervenuto a ispirare con la sua esperienza vincente la platea di imprenditori e manager presenti a Bilanci d'Acciaio 2025.