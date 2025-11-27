Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale
Ferdinando De Giorgi ha portato la sua esperienza vincente a Bilanci d'Acciaio 2025
27 novembre 2025
REZZATO (Bs) – I punti di contatto tra il mondo sportivo e quello delle imprese, l'importanza del gioco di squadra e della consapevolezza del proprio ruolo, le caratteristiche e le qualità del singolo e del manager per creare un sistema corale e vincente. Questi sono solo alcuni dei temi trattati da Ferdinando De Giorgi, l'allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile Campione del mondo 2025, intervenuto a ispirare con la sua esperienza vincente la platea di imprenditori e manager presenti a Bilanci d'Acciaio 2025.
MERCATI
-
27 novembre 2025
Lingotti, a novembre mercato debole
Quotazioni stabili e domanda interna flebile
-
27 novembre 2025
Il Cbam fa crescere l’attenzione per il materiale di origine ucraina che potrebbe subire rincari inferiori
-
26 novembre 2025
Proseguono i ritiri di materiale a prezzi "vecchi". Offerta relativamente contenuta. Export debole
-
24 novembre 2025
I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti
-
21 novembre 2025
Correzioni sporadiche, import e fermate invernali frenano le ambizioni rialziste
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
