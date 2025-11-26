SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciai...

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio

Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

26 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione - La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

13 ottobre 2025

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione

La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

di Federico Fusca
Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa - Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

9 ottobre 2025

Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa

Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

di Federico Fusca
Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada - Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

di Sarah Falsone
Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine - Il Canadian International Trade Tribunal chiude un riesame: niente proroga alle misure antidumping del 21,3%

23 settembre 2025

Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine

Il Canadian International Trade Tribunal chiude un riesame: niente proroga alle misure antidumping del 21,3%

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione - La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

13 ottobre 2025

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione

La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

di Federico Fusca
Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa - Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

9 ottobre 2025

Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa

Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

di Federico Fusca
Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada - Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

di Sarah Falsone
Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine - Il Canadian International Trade Tribunal chiude un riesame: niente proroga alle misure antidumping del 21,3%

23 settembre 2025

Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine

Il Canadian International Trade Tribunal chiude un riesame: niente proroga alle misure antidumping del 21,3%

di Stefano Gennari
Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio - Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

26 novembre 2025

Canada: pronti nuovi aiuti ai produttori di acciaio

Il Governo dovrebbe annunciare misure per sostenere le aziende colpite dai dazi Usa

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam

 I nostri video

26 novembre 2025

Interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager di Regesta) e Giorgio Grazioli (Partner di Regesta) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio