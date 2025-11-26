SIDERWEB - La community dell'acciaio

Nuove misure Ue, l'impatto sulle esportazioni turche

Tagli maggiori per fili, vergella, profilati e tubi. Coils a caldo unica eccezione positiva rispetto ai volumi storici

26 novembre 2025

di Stefano Gennari
Turchia, export di coils a caldo in crescita - Italia prima destinazione a gennaio-febbraio. Su anche le spedizioni di tondo, giù quelle di vergella

8 aprile 2025

Turchia, export di coils a caldo in crescita

Italia prima destinazione a gennaio-febbraio. Su anche le spedizioni di tondo, giù quelle di vergella

di Stefano Gennari
Turchia: crescono l'import di rottame e l'export di vergella e HRC - Spedizioni di coils a caldo quasi raddoppiate a gennaio-novembre. In controtendenza l'export di tondo

9 gennaio 2025

Turchia: crescono l'import di rottame e l'export di vergella e HRC

Spedizioni di coils a caldo quasi raddoppiate a gennaio-novembre. In controtendenza l'export di tondo

di Stefano Gennari
Turchia: prezzi del rottame in ripresa - Quotazioni in aumento di quasi 10 $/t rispetto ai minimi della scorsa settimana

23 gennaio 2025

Turchia: prezzi del rottame in ripresa

Quotazioni in aumento di quasi 10 $/t rispetto ai minimi della scorsa settimana

di Stefano Gennari
Coils a caldo: volumi sottili - I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti Coils a caldo: volumi sottili - I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti

24 novembre 2025

Coils a caldo: volumi sottili

I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti

di Stefano Gennari
