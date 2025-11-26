SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. SSAB affida a Fives la modernizzazione dei forni d...

SSAB affida a Fives la modernizzazione dei forni di riscaldo a Raahe

Controllo di Livello 2, ottimizzazione termica con Virtuo-R e Smart Monitoring senza fermi produttivi

26 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lusosider affida a Fives l’ottimizzazione del consumo di zinco - Il nuovo air-knife digitale automatizza la zincatura, migliora la qualità superficiale e taglia i costi di produzione

10 settembre 2025

Lusosider affida a Fives l’ottimizzazione del consumo di zinco

Il nuovo air-knife digitale automatizza la zincatura, migliora la qualità superficiale e taglia i costi di produzione

di Sarah Falsone
Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio - Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

21 luglio 2025

Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio

Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Marcegaglia Ravenna punta sulla digitalizzazione - Accordo con Fives per l’installazione del sistema intelligente Eyeron: maggiore efficienza e riduzione degli scarti

5 giugno 2025

Marcegaglia Ravenna punta sulla digitalizzazione

Accordo con Fives per l’installazione del sistema intelligente Eyeron: maggiore efficienza e riduzione degli scarti

di Sarah Falsone
Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix - Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

21 maggio 2025

Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix

Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

di Sarah Falsone
CSI sceglie Fives per una linea di zincatura - L'impianto permetterà di soddisfare la domanda di materiali per l'edilizia negli Usa occidentali

18 aprile 2025

CSI sceglie Fives per una linea di zincatura

L'impianto permetterà di soddisfare la domanda di materiali per l'edilizia negli Usa occidentali

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lusosider affida a Fives l’ottimizzazione del consumo di zinco - Il nuovo air-knife digitale automatizza la zincatura, migliora la qualità superficiale e taglia i costi di produzione

10 settembre 2025

Lusosider affida a Fives l’ottimizzazione del consumo di zinco

Il nuovo air-knife digitale automatizza la zincatura, migliora la qualità superficiale e taglia i costi di produzione

di Sarah Falsone
Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio - Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

21 luglio 2025

Arvedi Ast: Fives aggiornerà la linea di ricottura e decapaggio

Nuove tecnologie a induzione e soluzioni digitali per aumentare la produttività e ridurre le emissioni

di Sarah Falsone
Marcegaglia Ravenna punta sulla digitalizzazione - Accordo con Fives per l’installazione del sistema intelligente Eyeron: maggiore efficienza e riduzione degli scarti

5 giugno 2025

Marcegaglia Ravenna punta sulla digitalizzazione

Accordo con Fives per l’installazione del sistema intelligente Eyeron: maggiore efficienza e riduzione degli scarti

di Sarah Falsone
Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix - Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

21 maggio 2025

Fives: primo progetto di arricchimento con ossigeno Premix

Il sistema installato presso SN Maia Siderurgia Nacional migliora la combustione e riduce il consumo di gas naturale

di Sarah Falsone
CSI sceglie Fives per una linea di zincatura - L'impianto permetterà di soddisfare la domanda di materiali per l'edilizia negli Usa occidentali

18 aprile 2025

CSI sceglie Fives per una linea di zincatura

L'impianto permetterà di soddisfare la domanda di materiali per l'edilizia negli Usa occidentali

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam

 I nostri video

26 novembre 2025

Interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager di Regesta) e Giorgio Grazioli (Partner di Regesta) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio