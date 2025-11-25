SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fuk...

JFE Steel: nuova linea di zincatura continua a Fukuyama

Il produttore si affida a Primetals con l’obiettivo di soddisfare la domanda di fogli in acciaio ultra resistenti

25 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina - Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

18 novembre 2025

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina

Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

di Federico Fusca
Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella - Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

6 novembre 2025

Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella

Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

di Sarah Falsone
Hilco, contratto con JFE Steel per la vendita di alcuni asset - Tra questi: laminatoio per nastri a caldo e laminatoio a freddo tandem, oltre a linee di zincatura e decapaggio

15 luglio 2025

Hilco, contratto con JFE Steel per la vendita di alcuni asset

Tra questi: laminatoio per nastri a caldo e laminatoio a freddo tandem, oltre a linee di zincatura e decapaggio

di Sarah Falsone
JFE Steel affida a Danieli la realizzazione di un nuovo Digimeltshop - Il progetto prevede l’adozione di Digimelter, Digirefiner e del sistema di alimentazione Q-One

14 luglio 2025

JFE Steel affida a Danieli la realizzazione di un nuovo Digimeltshop

Il progetto prevede l’adozione di Digimelter, Digirefiner e del sistema di alimentazione Q-One

di Sarah Falsone
JFE Steel: nuovo forno elettrico a Kurashiki - Investimento da 2,2 miliardi di dollari per avvicinarsi alla neutralità carbonica entro il 2050

11 aprile 2025

JFE Steel: nuovo forno elettrico a Kurashiki

Investimento da 2,2 miliardi di dollari per avvicinarsi alla neutralità carbonica entro il 2050

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Deleted video Header Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina - Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

18 novembre 2025

Primetals: nuove commesse negli EAU e in Cina

Per Emsteel interverrà sulle linee di laminazione vergella e per Hebei Jinxi Iron and Steel due linee di colata continua

di Federico Fusca
Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella - Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

6 novembre 2025

Celsa France completa il revamping del laminatoio vergella

Nuova sezione di finitura targata Primetals, con un No-Twist Mill a 10 gabbie e un tappeto vergella da 1.200 mm

di Sarah Falsone
Hilco, contratto con JFE Steel per la vendita di alcuni asset - Tra questi: laminatoio per nastri a caldo e laminatoio a freddo tandem, oltre a linee di zincatura e decapaggio

15 luglio 2025

Hilco, contratto con JFE Steel per la vendita di alcuni asset

Tra questi: laminatoio per nastri a caldo e laminatoio a freddo tandem, oltre a linee di zincatura e decapaggio

di Sarah Falsone
JFE Steel affida a Danieli la realizzazione di un nuovo Digimeltshop - Il progetto prevede l’adozione di Digimelter, Digirefiner e del sistema di alimentazione Q-One

14 luglio 2025

JFE Steel affida a Danieli la realizzazione di un nuovo Digimeltshop

Il progetto prevede l’adozione di Digimelter, Digirefiner e del sistema di alimentazione Q-One

di Sarah Falsone
JFE Steel: nuovo forno elettrico a Kurashiki - Investimento da 2,2 miliardi di dollari per avvicinarsi alla neutralità carbonica entro il 2050

11 aprile 2025

JFE Steel: nuovo forno elettrico a Kurashiki

Investimento da 2,2 miliardi di dollari per avvicinarsi alla neutralità carbonica entro il 2050

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025

 I nostri video

24 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»