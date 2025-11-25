SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ghisa: segno meno per la produzione mondiale

Ghisa: segno meno per la produzione mondiale

Volumi in flessione del 4,4% a ottobre e dell’1,3% nei primi dieci mesi dell’anno

25 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre - La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

13 novembre 2025

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre

La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

di Stefano Gennari
Ghisa: i prezzi tornano a salire - Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini Ghisa: i prezzi tornano a salire - Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini

29 ottobre 2025

Ghisa: i prezzi tornano a salire

Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini

di Sarah Falsone
Ghisa: produzione mondiale in calo - Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

24 ottobre 2025

Ghisa: produzione mondiale in calo

Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

di Stefano Gennari
Hoa Phat Dung Quat 2 produce la prima ghisa - Con una capacità di 16 milioni di tonnellate annue, il gruppo mira a entrare tra i primi 30 produttori di acciaio

9 settembre 2025

Hoa Phat Dung Quat 2 produce la prima ghisa

Con una capacità di 16 milioni di tonnellate annue, il gruppo mira a entrare tra i primi 30 produttori di acciaio

di Sarah Falsone
Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal - In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

3 settembre 2025

Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal

In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Deleted video Header Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre - La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

13 novembre 2025

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre

La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

di Stefano Gennari
Ghisa: i prezzi tornano a salire - Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini Ghisa: i prezzi tornano a salire - Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini

29 ottobre 2025

Ghisa: i prezzi tornano a salire

Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini

di Sarah Falsone
Ghisa: produzione mondiale in calo - Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

24 ottobre 2025

Ghisa: produzione mondiale in calo

Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

di Stefano Gennari
Hoa Phat Dung Quat 2 produce la prima ghisa - Con una capacità di 16 milioni di tonnellate annue, il gruppo mira a entrare tra i primi 30 produttori di acciaio

9 settembre 2025

Hoa Phat Dung Quat 2 produce la prima ghisa

Con una capacità di 16 milioni di tonnellate annue, il gruppo mira a entrare tra i primi 30 produttori di acciaio

di Sarah Falsone
Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal - In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

3 settembre 2025

Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal

In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025

 I nostri video

24 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»