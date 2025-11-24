Mercato flash: tra stabilità e rialzi dovuti a normative
MERCATI
24 novembre 2025
I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti
21 novembre 2025
Correzioni sporadiche, import e fermate invernali frenano le ambizioni rialziste
20 novembre 2025
Lamiere da treno: i prezzi continuano a salire
Ordini pieni fino a gennaio e valori Cbam spingono i listini al rialzo. A valle pesano domanda debole e margini ridotti
19 novembre 2025
Ferroleghe: mercato alla finestra
Dopo l’introduzione della salvaguardia Ue c’è attesa, ma si intravedono prospettive rialziste per i prezzi
19 novembre 2025
Bramme: mercato in fermento per i benchmark Cbam
Quotazioni stabili nelle ultime due settimane. Operatori in attesa di capire su quali Paesi orientarsi per gli acquisti
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025
24 novembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
