British Steel: commessa da 35 milioni di sterline in Turchia

La fornitura riguarda una nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra le città di Adana, Osmaniye e Gaziantep

24 novembre 2025

British Steel: il Governo cerca acquirenti - L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

21 novembre 2025

British Steel: il Governo cerca acquirenti

L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

di Federico Fusca
British Steel e Community: «Save Steel Buy British» - L’azienda e il sindacato avviano una campagna per chiedere ai settori a valle di sostenere l’acciaio Uk

29 settembre 2025

British Steel e Community: «Save Steel Buy British»

L’azienda e il sindacato avviano una campagna per chiedere ai settori a valle di sostenere l’acciaio Uk

di Federico Fusca
British Steel sostiene il progetto IGNITE - 22 milioni di sterline per rafforzare infrastrutture e sicurezza nazionale nel Regno Unito

23 giugno 2025

British Steel sostiene il progetto IGNITE

22 milioni di sterline per rafforzare infrastrutture e sicurezza nazionale nel Regno Unito

di Sarah Falsone
