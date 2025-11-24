SIDERWEB - La community dell'acciaio

Germania, Vertice sull’Acciaio: quattro le richieste del comparto Eaf

Al centro: energia a prezzi competitivi, tutela commerciale, sicurezza del rottame e mercati per l’acciaio verde

24 novembre 2025

2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue - Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

18 novembre 2025

2026 anno della svolta (prudente) grazie alle misure Ue

Gozzi e Pasini all'Industria Italiana Summit: «Bene limiti all'import e Buy European, restano i nodi energia e rottame»

di Stefano Gennari
Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio - La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

6 novembre 2025

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio

La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

di Sarah Falsone
Eurofer e industriAll: «Ue agisca subito per salvare l'acciaio» - All'"Emergency Steel Social Summit" a Bruxelles chiesti interventi urgenti su commercio, energia e politiche industriali

1 ottobre 2025

Eurofer e industriAll: «Ue agisca subito per salvare l'acciaio»

All'"Emergency Steel Social Summit" a Bruxelles chiesti interventi urgenti su commercio, energia e politiche industriali

di Stefano Gennari
Il Parlamento europeo chiede un summit per l’acciaio europeo - Giorgio Gori: «Il rottame va riconosciuto materia prima strategica»

23 ottobre 2024

Il Parlamento europeo chiede un summit per l’acciaio europeo

Giorgio Gori: «Il rottame va riconosciuto materia prima strategica»

di Emanuele Norsa
Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025
24 novembre 2025

Germania, Vertice sull’Acciaio: quattro le richieste del comparto Eaf

Al centro: energia a prezzi competitivi, tutela commerciale, sicurezza del rottame e mercati per l’acciaio verde

di Sarah Falsone
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025

24 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»