Dazi: l’Ue solleciterà gli Usa ad applicare gli accordi di luglio
Sarà richiesta anche la ripresa del dialogo per la riduzione delle tariffe sull’acciaio europeo
24 novembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
24 novembre 2025
I produttori difendono i listini, ma scorte elevate e incertezza normativa frenano ancora gli acquisti
-
21 novembre 2025
Correzioni sporadiche, import e fermate invernali frenano le ambizioni rialziste
-
20 novembre 2025
Lamiere da treno: i prezzi continuano a salire
Ordini pieni fino a gennaio e valori Cbam spingono i listini al rialzo. A valle pesano domanda debole e margini ridotti
-
19 novembre 2025
Ferroleghe: mercato alla finestra
Dopo l’introduzione della salvaguardia Ue c’è attesa, ma si intravedono prospettive rialziste per i prezzi
-
19 novembre 2025
Bramme: mercato in fermento per i benchmark Cbam
Quotazioni stabili nelle ultime due settimane. Operatori in attesa di capire su quali Paesi orientarsi per gli acquisti
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»
24 novembre 2025
Intervista a Antonella Vona, direttore Marketing & Comunicazione Coface Italia e Region Communication Director Mediterraneo ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento