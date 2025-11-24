SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Powders sospende le attività

ArcelorMittal Powders sospende le attività

L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

24 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Header siderweb TG. Edizione speciale: Bilanci d'Acciaio 2025 siderweb TG. Edizione speciale: Bilanci d'Acciaio 2025 Deleted video
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Powders sospende le attività - L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

24 novembre 2025

ArcelorMittal Powders sospende le attività

L'azienda con sede nelle Asturie: «Per motivi tecnici, non sono state rispettate le scadenze previste per l’avvio»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Dunkerque riavvia l'altoforno 4 - L'impianto torna operativo dopo tre mesi di stop, ma l'azienda conferma la sospensione del progetto Dri

23 luglio 2025

ArcelorMittal Dunkerque riavvia l'altoforno 4

L'impianto torna operativo dopo tre mesi di stop, ma l'azienda conferma la sospensione del progetto Dri

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Hunedoara sospende la produzione - 500 dipendenti in cassa integrazione dal 5 settembre, a causa del peggioramento del contesto di mercato

2 settembre 2025

ArcelorMittal Hunedoara sospende la produzione

500 dipendenti in cassa integrazione dal 5 settembre, a causa del peggioramento del contesto di mercato

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
Banda stagnata alla prova della concorrenza dei Paesi terzi - Quota di mercato dell'import extra-Ue salita da media del 40% nel periodo 2014-21 sino al 60% del 2023

25 giugno 2025

Banda stagnata alla prova della concorrenza dei Paesi terzi

Quota di mercato dell'import extra-Ue salita da media del 40% nel periodo 2014-21 sino al 60% del 2023

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»

 I nostri video

24 novembre 2025

Intervista a Antonella Vona, direttore Marketing & Comunicazione Coface Italia e Region Communication Director Mediterraneo ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»