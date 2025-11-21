SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitic...

siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti

Edizione speciale dedicata a Bilanci d'Acciaio 2025

21 novembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG, in veste speciale per parlare dell'evento Bilanci d'Acciaio 2025 dello scorso 17 novembre.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti - Edizione speciale dedicata a Bilanci d'Acciaio 2025

21 novembre 2025

siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti

Edizione speciale dedicata a Bilanci d'Acciaio 2025

di Stefano Gennari
Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

17 novembre 2025

Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Crescita moderata nel 2025, ma pesa l’incertezza - Prezzi dei coils: spinte rialziste, anche se la domanda resta debole

4 febbraio 2025

Crescita moderata nel 2025, ma pesa l’incertezza

Prezzi dei coils: spinte rialziste, anche se la domanda resta debole

di Elisa Bonomelli
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali - Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

30 aprile 2025

Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali

Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

 I nostri video

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»