siderweb TG: le incertezze economiche e geopolitiche pesano sui conti

21 novembre 2025
Correzioni sporadiche, import e fermate invernali frenano le ambizioni rialziste
20 novembre 2025
Lamiere da treno: i prezzi continuano a salire
Ordini pieni fino a gennaio e valori Cbam spingono i listini al rialzo. A valle pesano domanda debole e margini ridotti
19 novembre 2025
Ferroleghe: mercato alla finestra
Dopo l’introduzione della salvaguardia Ue c’è attesa, ma si intravedono prospettive rialziste per i prezzi
19 novembre 2025
Bramme: mercato in fermento per i benchmark Cbam
Quotazioni stabili nelle ultime due settimane. Operatori in attesa di capire su quali Paesi orientarsi per gli acquisti
19 novembre 2025
Tondo: il mercato resta orientato al rialzo
Prezzi sostenuti da una parziale carenza non solo di rotoli ma anche di barre
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025
14 novembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...
