Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»

Sponsor del Premio Bilancio d’Acciaio, Antonella Vona e Pietro Vargiu analizzano i fattori di rischio delle imprese

21 novembre 2025 Translated by Deepl

REZZATO (Bs) – Anche quest’anno Coface, player mondiale di riferimento nella gestione del rischio credito commerciale, ha sostenuto il Premio Bilancio d’Acciaio in qualità di sponsor. Per capire meglio il legame tra Coface e l’iniziativa promossa da siderweb abbiamo intervistato Antonella Vona, direttore Marketing & Comunicazione Coface Italia e Region Communication Director Mediterraneo & Africa.

Con Vona abbiamo innanzitutto tracciato un bilancio del 2025 dal punto di vista delle imprese italiane e approfondito le previsioni per il 2026, alla luce delle tensioni geopolitiche, della volatilità dei mercati e dell’evoluzione del credito commerciale.

Spostando lo sguardo in modo più specifico sull’Italia, Pietro Vargiu, Country Manager Italy di Coface, ha illustrato quali sono, secondo la società, i nodi strutturali che continuano a frenare il potenziale di crescita dell’economia nazionale. Vargiu ha inoltre spiegato a siderweb quali strumenti e soluzioni Coface mette a disposizione delle imprese italiane per rafforzare la propria resilienza finanziaria e competitività in un contesto caratterizzato da forte incertezza e rapidi cambiamenti. Con il Country Manager abbiamo infine affrontato il tema delle strategie commerciali messe in campo dai clienti Coface per reagire alle difficoltà attuali e, al tempo stesso, intercettare nuove opportunità di sviluppo sui mercati, in Italia e all’estero.
