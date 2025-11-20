SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Minerale: novembre tra rimbalzi fragili e record d...

Minerale: novembre tra rimbalzi fragili e record di importazioni

L'acciaio frena, gli acquisti di minerale crescono. Il mercato guarda agli stimoli di Pechino più che ai fondamentali

20 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Cina: l'export di acciaio frena a ottobre - Il totale dei primi dieci mesi sfiora però i 98 milioni di tonnellate. In aumento l'import di minerale

7 novembre 2025

Cina: l'export di acciaio frena a ottobre

Il totale dei primi dieci mesi sfiora però i 98 milioni di tonnellate. In aumento l'import di minerale

di Stefano Gennari
Materie prime siderurgiche: due velocità - Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

30 ottobre 2025

Materie prime siderurgiche: due velocità

Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

di Stefano Gennari
Minerale, la Cina compra a ritmi record - Importazioni di ottobre verso il secondo massimo di sempre

28 ottobre 2025

Minerale, la Cina compra a ritmi record

Importazioni di ottobre verso il secondo massimo di sempre

di Stefano Gennari
Acciaio e minerale: settembre da record per la Cina - Export di acciai finiti ai massimi da quattro mesi a settembre. Import di minerale al livello più alto per un mese

13 ottobre 2025

Acciaio e minerale: settembre da record per la Cina

Export di acciai finiti ai massimi da quattro mesi a settembre. Import di minerale al livello più alto per un mese

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Cina: l'export di acciaio frena a ottobre - Il totale dei primi dieci mesi sfiora però i 98 milioni di tonnellate. In aumento l'import di minerale

7 novembre 2025

Cina: l'export di acciaio frena a ottobre

Il totale dei primi dieci mesi sfiora però i 98 milioni di tonnellate. In aumento l'import di minerale

di Stefano Gennari
Materie prime siderurgiche: due velocità - Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

30 ottobre 2025

Materie prime siderurgiche: due velocità

Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

di Stefano Gennari
Minerale, la Cina compra a ritmi record - Importazioni di ottobre verso il secondo massimo di sempre

28 ottobre 2025

Minerale, la Cina compra a ritmi record

Importazioni di ottobre verso il secondo massimo di sempre

di Stefano Gennari
Acciaio e minerale: settembre da record per la Cina - Export di acciai finiti ai massimi da quattro mesi a settembre. Import di minerale al livello più alto per un mese

13 ottobre 2025

Acciaio e minerale: settembre da record per la Cina

Export di acciai finiti ai massimi da quattro mesi a settembre. Import di minerale al livello più alto per un mese

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

 I nostri video

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»