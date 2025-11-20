Focus specialties: banda stagnata sotto la lente

La banda stagnata è un prodotto siderurgico cruciale per l’industria alimentare, da sempre veicolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Il mercato nazionale ed europeo di questo prodotto sarà al centro dell’analisi del prossimo appuntamento del ciclo «Focus specialties» per indagare lo stato di salute del settore, comprendere le principali criticità affrontate dai suoi protagonisti e delineare le prospettive di breve-medio periodo.

Il webinar dal titolo «Banda stagnata: quali prospettive per il 2026?» è in programma mercoledì 26 novembre dalle ore 11:00 sulla piattaforma Zoom e sarà diviso in tre distinti momenti. In apertura, è previsto un sondaggio tra il pubblico sulle attese per prezzi e carico di lavoro. Seguirà una presentazione a cura di Stefano Ferrari (siderweb), che illustrerà il quadro macroeconomico di fondo e mostrerà i numeri del comparto nazionale della banda stagnata. Chiuderanno i lavori le interviste di Emanuele Norsa (siderweb) a Stefano Morelli (Italpack) e Antonio Borrelli (La Doria).

PROGRAMMA

Prima parte:

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb)

Banda stagnata: i numeri e prospettive del settore

Seconda parte:

Emanuele Norsa (Coordinatore Contenuti siderweb) intervista: