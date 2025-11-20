SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Sandrini Metalli: nuovo sistema di coperture a giu...

Sandrini Metalli: nuovo sistema di coperture a giunto drenante

Il progetto si chiama Trevo ed è pensato per applicazioni nelle grandi opere architettoniche e infrastrutturali

20 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Sandrini Metalli: nuovo sistema di coperture a giunto drenante - Il progetto si chiama Trevo ed è pensato per applicazioni nelle grandi opere architettoniche e infrastrutturali

20 novembre 2025

Sandrini Metalli: nuovo sistema di coperture a giunto drenante

Il progetto si chiama Trevo ed è pensato per applicazioni nelle grandi opere architettoniche e infrastrutturali

di Federico Fusca
Cromatica di Marcegaglia al FuoriSalone 2025 con “Be Up” - L’acciaio diventa visione architettonica nel Cortile d’Onore dell’Università Statale di Milano

9 aprile 2025

Cromatica di Marcegaglia al FuoriSalone 2025 con “Be Up”

L’acciaio diventa visione architettonica nel Cortile d’Onore dell’Università Statale di Milano

di Stefano Gennari
Euranimi: «Nuove misure Ue metteranno in ginocchio migliaia di manifatture» - Secondo l’associazione è necessaria l’estensione ai prodotti finiti per mantenere competitività

27 ottobre 2025

Euranimi: «Nuove misure Ue metteranno in ginocchio migliaia di manifatture»

Secondo l’associazione è necessaria l’estensione ai prodotti finiti per mantenere competitività

di Sarah Falsone
Feralpi completa un piano da 350 milioni e lancia FERGreen - Pasini: «Investire sull’acciaio verde è una scelta strategica. Ma l’Europa deve fare di più»

7 maggio 2025

Feralpi completa un piano da 350 milioni e lancia FERGreen

Pasini: «Investire sull’acciaio verde è una scelta strategica. Ma l’Europa deve fare di più»

di Stefano Gennari
Made in Steel 2025: gli espositori - Le voci della filiera su mercato, investimenti e aspettative, in vista dell'11^ edizione dell'evento internazionale

8 gennaio 2025

Made in Steel 2025: gli espositori

Le voci della filiera su mercato, investimenti e aspettative, in vista dell'11^ edizione dell'evento internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

 I nostri video

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»