Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati
Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»
19 novembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
19 novembre 2025
Ferroleghe: mercato alla finestra
Dopo l’introduzione della salvaguardia Ue c’è attesa, ma si intravedono prospettive rialziste per i prezzi
-
19 novembre 2025
Bramme: mercato in fermento per i benchmark Cbam
Quotazioni stabili nelle ultime due settimane. Operatori in attesa di capire su quali Paesi orientarsi per gli acquisti
-
19 novembre 2025
Tondo: il mercato resta orientato al rialzo
Prezzi sostenuti da una parziale carenza non solo di rotoli ma anche di barre
-
14 novembre 2025
Rottame: sostanziale stabilità
Piccoli aggiustamenti di prezzo letti come semplici allineamenti. Equilibrio tra domanda e offerta
-
12 novembre 2025
La terza fase del recupero dei prezzi prende forma sulla scia di una limitata disponibilità
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025
14 novembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento