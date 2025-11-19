SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio, produzione italiana in aumento per il qua...

Acciaio, produzione italiana in aumento per il quarto mese

Federacciai: a ottobre +2,2% su base annua. Ma i prodotti piani tornano a segnare una flessione

19 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio, produzione italiana in aumento per il quarto mese - Federacciai: a ottobre +2,2% su base annua. Ma i prodotti piani tornano a segnare una flessione

19 novembre 2025

Acciaio, produzione italiana in aumento per il quarto mese

Federacciai: a ottobre +2,2% su base annua. Ma i prodotti piani tornano a segnare una flessione

di Stefano Gennari
Produzione italiana di acciaio in leggero calo - Dopo il recupero di gennaio, l’acciaio italiano torna in territorio negativo a febbraio. Bene l’output di piani (+14,3%)

20 marzo 2025

Produzione italiana di acciaio in leggero calo

Dopo il recupero di gennaio, l’acciaio italiano torna in territorio negativo a febbraio. Bene l’output di piani (+14,3%)

di Federico Fusca
Acciaio, produzione italiana a -4,4% a novembre - Lo scorso mese l’output è tornato in territorio negativo. Cumulato da inizio anno a -4,7%

17 dicembre 2024

Acciaio, produzione italiana a -4,4% a novembre

Lo scorso mese l’output è tornato in territorio negativo. Cumulato da inizio anno a -4,7%

di Federico Fusca
Cina: produzione d'acciaio in calo per il quinto mese consecutivo - Volumi ben al di sotto della soglia degli 80 milioni di tonnellate. Peggior ottobre dal 2021

14 novembre 2025

Cina: produzione d'acciaio in calo per il quinto mese consecutivo

Volumi ben al di sotto della soglia degli 80 milioni di tonnellate. Peggior ottobre dal 2021

di Stefano Gennari
siderDATA: aprile 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

18 aprile 2025

siderDATA: aprile 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

 I nostri video

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»