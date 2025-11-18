SIDERWEB - La community dell'acciaio

Ferroleghe, Elkem: «Probabile riduzione dei volumi verso l’Ue»

Il produttore norvegese prevede minori vendite di ferrosilicio a causa della salvaguardia

18 novembre 2025

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
di Stefano Gennari
La Norvegia introdurrà il Cbam nel 2027 - Il ministero del Clima e dell'ambiente ha indetto una riunione sul regolamento per il 13 marzo

11 marzo 2025

La Norvegia introdurrà il Cbam nel 2027

Il ministero del Clima e dell'ambiente ha indetto una riunione sul regolamento per il 13 marzo

di Sarah Falsone
Assofermet: preoccupa la Salvaguardia sulle ferroleghe - Il dazio out-of-quota variabile «si tradurrà nei fatti in un dazio "in bianco"»

17 novembre 2025

Assofermet: preoccupa la Salvaguardia sulle ferroleghe

Il dazio out-of-quota variabile «si tradurrà nei fatti in un dazio "in bianco"»

di Stefano Gennari
Ferroleghe, Bruxelles propone salvaguardia con taglio dei volumi del 25% - Misure triennali con TRQ e dazi variabili. Eurofer: «Ultima chance» per la ripresa del settore

16 novembre 2025

Ferroleghe, Bruxelles propone salvaguardia con taglio dei volumi del 25%

Misure triennali con TRQ e dazi variabili. Eurofer: «Ultima chance» per la ripresa del settore

di Stefano Gennari
Import di laminati a freddo: i dati - I volumi provenienti dai 5 Paesi nel mirino dell’indagine Ue

19 settembre 2025

Import di laminati a freddo: i dati

I volumi provenienti dai 5 Paesi nel mirino dell’indagine Ue

di Arianna Ducoli
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»