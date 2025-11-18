SIDERWEB - La community dell'acciaio

SSAB, partnership con EAB per l'acciaio fossil-free

Fornitura di SSAB Zero per le attività principali di EAB: attrezzature per magazzini, porte ed edifici in acciaio

18 novembre 2025

SSAB ha emesso i suoi primi green bond - Il valore delle obbligazioni sarà di 2.800 corone e serviranno per finanziare progetti di decarbonizzazione

7 novembre 2025

SSAB ha emesso i suoi primi green bond

Il valore delle obbligazioni sarà di 2.800 corone e serviranno per finanziare progetti di decarbonizzazione

di Federico Fusca
Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile» - Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

6 novembre 2025

Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile»

Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

di Federico Fusca
SSAB: offerta premium al 65% del mix entro il 2030 - Il gruppo scandinavo rilancia la propria strategia di lungo periodo puntando su qualità, efficienza e sostenibilità

6 novembre 2025

SSAB: offerta premium al 65% del mix entro il 2030

Il gruppo scandinavo rilancia la propria strategia di lungo periodo puntando su qualità, efficienza e sostenibilità

di Stefano Gennari
SSAB e Vattenfall: fornitura per la prima paratoia fossil-free - L’azienda: «Un esempio concreto di come l’acciaio verde possa entrare nei grandi progetti infrastrutturali»

29 ottobre 2025

SSAB e Vattenfall: fornitura per la prima paratoia fossil-free

L’azienda: «Un esempio concreto di come l’acciaio verde possa entrare nei grandi progetti infrastrutturali»

di Sarah Falsone
SSAB, risultato operativo in forte crescita nel Q3 2025 - Il forte sviluppo di SSAB Americas compensa le difficoltà dell’unità europea

22 ottobre 2025

SSAB, risultato operativo in forte crescita nel Q3 2025

Il forte sviluppo di SSAB Americas compensa le difficoltà dell’unità europea

di Sarah Falsone
RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»