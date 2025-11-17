SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione

Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

17 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

17 novembre 2025

Agenda: torna Bilanci d’Acciaio, 17^ edizione

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Agenda: fiere, corsi e conferenze stampa - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

15 settembre 2025

Agenda: fiere, corsi e conferenze stampa

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Agenda: MERCATO & DINTORNI e Assemblea Federacciai - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

10 novembre 2025

Agenda: MERCATO & DINTORNI e Assemblea Federacciai

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Emirates Steel: allo studio un progetto per l’acciaio green - L’obiettivo è avviare la produzione dal 2027 utilizzando idrogeno verde ad Abu Dhabi

25 novembre 2024

Emirates Steel: allo studio un progetto per l’acciaio green

L’obiettivo è avviare la produzione dal 2027 utilizzando idrogeno verde ad Abu Dhabi

di Federico Fusca
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

 I nostri video

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»