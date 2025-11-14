SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JSW Energy: avviata la produzione di idrogeno gree...

JSW Energy: avviata la produzione di idrogeno green

L’impianto sarà il più grande dell’India e fornirà direttamente l’unità DRI di JSW Steel

14 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

JSW Steel: +9% di produzione a ottobre - La crescita è stata trainata delle performance delle attività indiane del gruppo

11 novembre 2025

JSW Steel: +9% di produzione a ottobre

La crescita è stata trainata delle performance delle attività indiane del gruppo

di Federico Fusca
Piombino, Carrai: «Accordo Jsw entro metà novembre» - Il presidente di Jsw Steel Italy annuncia l’intesa imminente con il Governo. Poi la palla passa al Comune

30 ottobre 2025

Piombino, Carrai: «Accordo Jsw entro metà novembre»

Il presidente di Jsw Steel Italy annuncia l’intesa imminente con il Governo. Poi la palla passa al Comune

di Sarah Falsone
JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India - Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

27 ottobre 2025

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India

Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

di Federico Fusca
JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre - Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

17 ottobre 2025

JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre

Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

di Stefano Gennari
JSW Steel, produzione record a luglio-settembre - L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

15 ottobre 2025

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre

L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel: +9% di produzione a ottobre - La crescita è stata trainata delle performance delle attività indiane del gruppo

11 novembre 2025

JSW Steel: +9% di produzione a ottobre

La crescita è stata trainata delle performance delle attività indiane del gruppo

di Federico Fusca
Piombino, Carrai: «Accordo Jsw entro metà novembre» - Il presidente di Jsw Steel Italy annuncia l’intesa imminente con il Governo. Poi la palla passa al Comune

30 ottobre 2025

Piombino, Carrai: «Accordo Jsw entro metà novembre»

Il presidente di Jsw Steel Italy annuncia l’intesa imminente con il Governo. Poi la palla passa al Comune

di Sarah Falsone
JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India - Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

27 ottobre 2025

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India

Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

di Federico Fusca
JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre - Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

17 ottobre 2025

JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre

Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

di Stefano Gennari
JSW Steel, produzione record a luglio-settembre - L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

15 ottobre 2025

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre

L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»